По информации мэрии Комсомольска-на-Амуре, на данный момент на стационарном лечении в инфекционном госпитале городской больницы № 2 находится 308 человек. 135 пациентов с подтвержденным диагнозом covid-19. За сутки поступило 36 человек, выписано - 19.В реанимационном отделении находится 23 пациента. 173 пациента с внебольничной пневмонией. За сутки поступило 24 пациента с пневмонией. В инфекционном госпитале городской больницы № 4 госпитализировано 13 человек. Выписано 13 человек. Всего в госпитале 195 человек.Администрация города настоятельно рекомендует комсомольчанам соблюдать все противоэпидемиологические меры.