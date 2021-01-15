В связи с пандемией и ограничительными мерами в ЕАО было запрещено проводить спортивные соревнования. Теперь, как сообщает правительство региона, на территории области разрешено проведение спортивных соревнований муниципального, регионального и межрегионального уровня, но без привлечения зрителей.Правительство постановило также снять запрет на выполнение нормативов испытаний комплекса «Готов к труду и обороне».Остальные ограничения - масочный режим, соблюдение социальной дистанции, самоизоляция для лиц старше 65 лет - продлены до 1 февраля включительно.