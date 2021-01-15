Борьба с самовольными постройками на территории города Хабаровска активно продолжается. Уже снесено семь объектов, демонтируют вскоре еще 10. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска.- Всю работу по борьбе с самовольно построенными или реконструированными объектами муниципалитет ведет в тесном контакте с надзорными и судебными органами, - отмечает Вячеслав И Ин Су, директор городского департамента архитектуры, строительства и землепользования.По мнению Вячеслава И Ин Су, такие строения уродуют облик города, нарушают архитектурный ансамбль и занимают место, их нужно убирать.