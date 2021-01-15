Благодаря акции «Елка желаний» мечты детей продолжают осуществляться. Детдомовцы, дети из многодетных, малоимущих семей и дети с особенностями здоровья пишут свои пожелания, и для многих из них чудо действительно случается. Об этом рассказали в минобрнауки Хабаровского края.Вот и мальчик Саша Рыковский из найхинского детского дома №37 пожелал прокатиться в кабине машиниста поезда, и его мечта воплотилась в жизнь. Мальчик проехал вместе с машинистом от станции Приамурской в Еврейской автономной области по Амурскому мосту и прибыл на железнодорожный вокзал Хабаровска.Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, поручил правительству и главам МО региона исполнять желания детей и дарить желанные подарки.