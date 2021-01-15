Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования сказала, что в школу пойдут все и места хватит каждому.Раньше родители начинали подавать документы в школы с 1 февраля, теперь начало их приема перенесено на более поздний период - с 1 апреля. Это одно из главных изменений в порядке приема в школы. Документы будут приниматься до 30 июня. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.Те дети, кому не хватит мест в школе по месту жительства, пойдут учиться в другие школы города. Если родители планируют отдавать ребенка в определенную школу, не привязанную к месту жительства, то прием документов будет осуществляться с 6 июля по 5 сентября - на свободные места в выбранной школе.Документы можно подать лично, отправив по почте, через Госуслуги или выслать их на электронную почту школы.