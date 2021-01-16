По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 16 января 2021 года в Хабаровске преимущественно без осадков, температура ночью от - 25 до -27, днем от -16 до -18, ветер северо-западный 4-9 м/с.В южных районах местами небольшой снег, температура ночью от -22 до -27, днем от -13 до -19, ветер западный 6-11 м/с.В центральных районах преимущественно без осадков, температура ночью от -18 до -42, днем от -11 до -28, ветер северных направлений 2-11 м/с.В северных районах без осадков температура ночью от -23 до -40, днем от -19 до -27, ветер западный, северо-западный 3-14 м/с.На реках края ледостав. Опасные гидрологические явления не прогнозируются.Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.