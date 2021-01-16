Кража произошла в Краснофлотском районе краевого центра. Молодая дама – 22 лет в один не очень прекрасный момент обнаружила что в шкатулке, где он хранила свои драгоценности пусто.Пропали два золотых кольца, браслет и цепочка общей стоимостью в 100 тысяч рублей. Ясно было что девушку обокрали, но кто? Никто чужой домой не заходил, замок и окна целы, следов взлома нет.Отчаявшись разгадать этот ребус юная дама обратилась в полицию. Следователям раскрыть преступление особого труда не доставило. Они сразу же обратили внимание на ее приятеля.- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №8 установили, что к хищению ювелирных изделий причастен приятель потерпевшей, который находился в гостях у горожанки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.- Полицейские задержали ранее не судимого 28-летнего местного жителя.Похищенного золота у задержанного не было. По словам парня ему нужны были деньги, и он сдал украшения в ломбард, а вырученные деньги успел потратить. На парня завели уголовное дело по статье «Кража». Сам он находится под подпиской о невыезде. Украденное золото ищут.