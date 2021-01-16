Школу открывает движение «Планета Тайга» довольно известный в Хабаровском крае проект, рассказывающий о различных неизвестных и труднодоступных местах региона. Школа туризма открывается на грантовые деньги, выигранные активистами благодаря победе в конкурсе грантов губернатора Хабаровского края.Проводили его в этом году в главном управлении внутренней политики правительства региона. Для участия в конкурсе, при поддержке администрации Комсомольске-на-Амуре, был разработан проект «Изучая Хабаровский край».- За период обучения воспитанники приобретут прикладные умения и навыки в сферах туризма, спортивного туризма, краеведения, истории края, кинематографии, фото- и видеографии, графического дизайна, журналистики, SMM, экологии и написания грантовых проектов, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.Как обещают организаторы ученики будут ходить в туристические походы снимать короткометражные фильмы, их начат ориентироваться на местности, пользоваться средствами навигации обустраивать бивуак, выживать в диких условиях и многому другому.В качестве выпускной работы воспитанники школы создадут свои эколого-краеведческие мини-фильмы. А лучшие «выпускники» из молодежной группы примут участие в съемках двух новых документальных фильмов кинопроекта «Планета тайга» в 2021 году.