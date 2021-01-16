Как сообщили в региональному следственном комитете о том, что водитель маршрутного автобуса отобрал у несовершеннолетней школьницы шапку, они узнали в ходе мониторинга сети Интернет и средств массовой информации. Не удивительно случай получился резонансным и публикации собрали множество негативных комментариев в адрес жадного шофера.- Водитель маршрутного автобуса в качестве оплаты за проезд отобрал вязаную шапку у 14-летней пассажирки, у которой не хватило денег на билет, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - Несовершеннолетняя была вынуждена при минусовой температуре воздуха идти от автобусной остановки домой без головного убора.Как сообщили в ведомстве было возбуждено уголовное дело по весьма «тяжелой» статье уголовного кодекса – «Грабеж». Личность водителя, подвергшего опасности здоровье несовершеннолетней установили достаточно быстро.Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Также в рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.