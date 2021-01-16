Считается что в святочные дни каждый добрый христианин каждый добрый христианин должен посетить больницу, сиротский приют и тюрьму. Правящий архиерей Артемий этому старому правилу изменять не стал и отправился в колонию строгого режима №13 в селе Заозерном.Там митрополит хабаровский и приамурский посетил местный храм и совершил молебен, после которого встретился и поговорил с осужденными пришедшими на службу. Митрополит напомнил осужденным, что вся наша земная жизнь – это время выбора для вечности между добром и злом, каждый из нас сам решает, каким будет его выбор, ведь Господь наделили человека свободной волей.- Очень многие на этой земле – не свободны, хотя им кажется обратное. Очень многие порабощены своими страстями, своими грехами, наклонностями. Но Господь ждет каждого, Он хочет, чтобы спаслись все. И может быть именно здесь вы примете правильное решение об изменении жизни. Пусть для вас будет утешением то, что первым в рай вошел разбойник, который покаялся на кресте, принимая муки рядом со Господом, - подчеркнул митрополит.После владыка окропил всех святой водой, преподнес в дар руководству колонии православные ежедневники, а осужденные получили в подарок иконки и сладкие подарки.