Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. Сын попросил у своего пожилого отца телефон для того, чтобы сделать звонок, но одним звонком не ограничился и залез в банковское приложение, установленное на гаджете - посмотреть.Увиденным 41-летний мужчина настолько впечатлился, что тут же перевел на свой счет 143 тысячи рублей – все что нашел на карточном счете у отца. Отдав телефон, он спокойно отправился по своим делам. В свою очередь отец, обнаружив что со счета пропали все деньги написал заявление в полицию.Для того чтобы разобраться в произошедшем следователям много времени не понадобилось, на ушлого родственника было заведено уголовное дело по статье «Кража». Когда все доказательства были собраны дело было передано в суд.- Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража», - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю. - Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев.Приговор вступил в законную силу.