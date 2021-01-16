С наступлением холодов в Хабаровском крае появляется все больше ледовых переправ, позволяющих накоротке связать между собой населенные пункты в отдаленных районах. Накануне в Охотском районе в дополнении к двум существующим ледовым дорогам добилось еще две - они находятся на автозимнике, соединяющем рабочий поселок Охотск и село Иня, и проложены по рекам Марекан и Ульбея. Грузоподъемность переправ – до 20 тонн.- Во время освидетельствования было установлено, что лед на реках достиг толщины от 70 сантиметров до 1 метра, что соответствует требованиям безопасности. На нём нет трещин, промоин, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Обслуживающей организацией проведены работы по установлению дорожных знаков, шлагбаумов, обозначению границ переправы вехами со светоотражающими элементами. Также имеется дежурный пост, на котором есть необходимое спасательное оборудование и средства первичного пожаротушения, средства связи.Сейчас в регионе действуют 15 официально освидетельствованных инспекторами ГИМС ледовых переправ. Четыре в Охотском районе и районе имени Полины Осипенко, по две в Хабаровском и Николаевском районах, и по одной в Верхнебуреинском и Амурском районах. Еще одна переправа действует на территории Хабаровска.