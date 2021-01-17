По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 17 января 2021 года в Хабаровске преимущественно без осадков, температура ночью от - 27 до -29, днем от -20 до -22, ветер юго-западный 4-9 м/с.В южных районах местами небольшой снег, температура ночью от -24 до -29, днем от -15 до -20, ветер западный 5-10 м/с.В центральных районах преимущественно без осадков, температура ночью от -19 до -35, днем от -14 до -29, ветер северный 2-11 м/с.В северных районах без осадков температура ночью от -29 до -31, днем от -20 до -22, ветер западный, северо-западный 3-14 м/с.На реках края ледостав. Опасные гидрологические явления не прогнозируются.Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.