В Хабаровском крае подвели итоги конкурса \\"ЭкоЛидер\\". Он проводится ежегодно в целях привлечения внимания к проблемам экологии, выявления наиболее эффективных подходов в организации природоохранной деятельности, популяризации этой работы.Как сообщает пресс-служба краевого правительства, свои проекты на конкурс представили индивидуальные предприниматели, юридические лица, жители края, а также представители администраций городских округов и районов, реализующие проекты и программы экологической направленности. Победителей в различных категориях определили среди муниципальных образований, малого и среднего бизнеса, образовательных учреждений, средств массовой информации, а также организаций различных форм собственности.Эколого-просветительский видеопроект «Прогулки по зоосаду» победил в номинации \\"Учреждение, организация\\". Цикл видеоэкскурсий рассказывает о питомцах зоосада, их местах традиционного обитания и уникальности дальневосточной тайги.Напомним, конкурс \\"ЭкоЛидер\\" проходит с 2007 года.