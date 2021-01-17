В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта «Местный дом культуры». В рамках нацпроекта «Культура» регион получает средства на обновление материально-технической базы районных домов культуры в населенных пунктах с общей численностью жителей до 50 тысяч человек. В этом году на эти цели будет направлено около 12 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.До конца января будут заключены соглашения с 11 муниципальными районами края. В их числе Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Нанайский, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и Хабаровский районы. С помощью господдержки для 28 домов культуры закупят звуковое и световое оборудование, сценические костюмы, офисную мебель и оргтехнику.