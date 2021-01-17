Около 20 тысяч рублей похитил хабаровчанин из суши-бара, расположенного в одном из торговых центров города. Он разбил окно и проник в помещение, которое не было оборудовано охранным комплексом.В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по г. Хабаровску задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя. Ранее фигурант трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Похищенные денежные средства подозреваемый потратил на развлечение.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишения свободы сроком до пяти лет.В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.