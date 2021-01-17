Белый театр в Хабаровске готов к переезду в новое помещение. Напомним, театру предоставили площадь в арене Ерофей. Однако труппа столкнулась с новой проблемой.- Ну вот. Мы почти готовы выехать. И в понедельник с 10.00 очень нужны сильные, здоровые помощники. Понимаю, что уже рабочие дни и всё же, вдруг кто сможет помочь. Последние дни я напоминаю себе старшину из «А зори здесь тихие»... пять девочек было всего, только у нас их было четверо и собрались мы, все собрали... теперь нужны мужчины загрузить наш скарб в машину, - написал худрук театр Андрей Трумба.Итак, в понедельник 18 января в 10.00 нужны сильные и крепкие парни, готовые помочь с переездом. Сбор по адресу: ул. Шеронова 67, тел.8-914-541-2007