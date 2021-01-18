По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 18 января в Хабаровском крае обстановка спокойная. Никаких опасных метеорологических явлений не предвидится.В Хабаровске - небольшой снег, днем от -19 до -17, ветер северный 5-10 м/с.На юге края небольшой снег, температура днем от -16 до -14, ветер северо-западный 4-9 м/с.В центральных районах - местами небольшой снег, температура днем от -21 до -14, ветер северных направлений 5-10 м/с;На севере края - без существенных осадков, днем от -27 до -20, ветер различных направлений 3-14м/с.Солнечная активность очень низкая. На реках края ледостав. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 6 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.Сегодня 18 января - началась вторая рабочая неделя в новом году. Жителей и гостей края просят воздержаться от походов в гости к пожилым людям, чтобы не подвергать их риску заражения коронавирусом. Обязательно носите маски и обрабатывайте руки и поверхности антисептиком.