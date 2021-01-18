По информации ГИБДД Хабаровска, за прошедшие выходные в городе произошло 108 дорожно-транспортных происшествий.В пяти из них пострадали люди.Погибших в ДТП за сутки не зарегистрировано. Однако восемь человек получили травмы и ушибы.Всего нарушений ПДД за вчерашний день зафиксировано 380. Пьяными катались 15 водителей. На «встречку» выскочил один автолюбитель, на «красный» проехали 14 машин. Не пропустили пешеходов вчера 20 водителей, сами же пешеходы нарушили правила за сутки 24 раза. Зарегистрировано 15 случаев нарушения перевозки детей, а без ремня катались, по данным госавтоинспекции, 17 человек.