По данным ФГБУ «Колымское УГМС», 18 января в Магаданской области опасных явлений не прогнозируется.В Магадане довольно тепло, облачно, временами небольшой снег, ветер северо-восточный 9-14 м/с, температура днем -13 -15.В Ольском округе, на побережье Омсукчанского, в Северо-Эвенском городском округе - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.В Среднеканском, континентальной части Северо-Эвенского и Омсукчанского городских округов - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер северо-восточный 6-11 м/с, температура днем -40,-45.Сусуманский, Тенькинский, Ягоднинский, Хасынский городские округа - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем местами 9-14 м/с с метелью, температура ночью -47, -52, днем -30, -35, при прояснении до -40°С. На юге Хасынского ГО -13,-18.На реках области - ледостав. В Магаданской области по состоянию на 18 января - не лавиноопасно.