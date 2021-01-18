В конце 2020 года в краевой столице стартовал конкурс на новогоднее оформление окон. Участвовали в состязании 47 претендентов. Окна украшали иллюминацией и декоративными элементами. После оформления окошко нужно было сфотографировать и опубликовать фото в социальной сети Instagram с хештегом #сказочныеокнаКраснофлотского. Победителя выбирали по количеству лайков.- Конкурс получил на удивление большой отклик у людей. В нем приняли участие коллективы и воспитанники детских садов и школ, а также множество жителей краевой столицы, - говорит Сергей Ивашкин, глава комитета по управлению Краснофлотским районом Хабаровска.Пресс-служба администрации города сообщает, что по итогам были определены пять окон-победителей: на Трехгорной 47, переулке Дзержинского, 9, Руднева, 40, Тихоокеанской, 194А и по улице Алексеевской ,38А. Победители получили памятные призы и дипломы. За активное участие наградили еще двух конкурсантов, не ставших призерами.