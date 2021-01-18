По информации мэрии Биробиджана, в новогодние выходные в областной столице прошли выездные рейды комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На повестке проверки были профилактические беседы, предупреждения об ответственности за воспитание детей.Александр Головатый, мэр Биробиджана, говорит, что в новый год происходит больше всего внештатных ситуаций, поэтому в каникулы усиливается работа комиссии- Совсем без эксцессов в праздничные дни, однако, не обошлось. В семьях, замеченных ранее в злоупотреблении алкогольными напитками и поставленных на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции изъяли двоих детей. Их передали медицинским работникам детской больницы. Дети себя чувствую хорошо, - говорит мэр.Комиссия ежемесячно проводит проверки семей, состоящих на учете. В целом на праздники ситуация была спокойной.