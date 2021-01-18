Праздник Крещения Господня в этом году в Биробиджане пройдет по-другому. Воду для освещения жители будут приносить с собой, в храме разливать святую воду не будут. Освятить воду можно будет в любые девять дней с 19 января в храме. В Благовещенском кафедральном соборе будет дежурство, чтобы освящать воду в индивидуальном порядке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Еврейской автономной области. Такие меры приняли в связи с эпидемиологической ситуацией, во избежание большого скопления прихожан в церкви.- Если поток людей будет большой, то принесенная вода будет освещаться на улице, - говорит владыка Ефрем.На реке Бира будет совершен Чин Великого Освещения. Желающие смогут после освящения набрать воды из иордани.Будет организована и традиционная купель. Архиепископ Ефрем отметил, что традиция окунаться в прорубь в январские морозы не является частью таинства Крещения. Архиепископ призывает жителей не забывать об эпидемии и не пренебрегать даже малейшим недомоганием.