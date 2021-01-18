За минувшие в выходные в школах Хабаровска была проведена дезинфекция помещений. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Хабаровскому краю. Дезинфекция проводилась уже после завершения учебного процесса, когда учеников в школах не было.Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России совместно с добровольцами мобильного отряда «Волонтеры ЧС» обработали учебные классы, спортзалы, столовые, коридоры, раздевалки и другие внутренние помещения в четырех школах в Краснофлотском, Кировском и Железнодорожном районах города. Кроме того, обработали раствором и железнодорожный вокзал. В пресс-службе сообщают, что дезинфекция вокзала проводится каждую неделю.Также спасатели провели дезинфекцию у себя в частях, во избежание распространения инфекции и для предотвращения заболеваний личного состава.