В Хабаровске раздача верующим святой воды в храмах началась сегодня, 18 января, и продолжится дольше чем обычно - до 27 января. Об этом рассказала Юлия Шутова, руководитель информационного отдела Хабаровской епархии.- Продление периода, когда можно получить святую воду в храме, связано со сложной эпидемиологической ситуацией, это сделалось для того, чтобы не было ажиотажа, и люди не подвергались риску заражения коронавирусной инфекцией, - говорит спикер.Сегодня уже начались крещенские службы, началась и раздача освященной воды. Прихожане могут принести воду с собой или приобрести на месте.