В Аяно-Майском районе проинспектировали новую ледовую дорогу через реку Батогма. Переправа проходит между селами Нелькан и Джигда. Проехать можно по одной полосе, поочередно пропуская транспорт. Допустимая грузоподъемность переправы - 20 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Хабаровскому краю.Дорога освидетельствована инспекторами и соответствует необходимым нормам. Проверили толщину льда, дорожные знаки, вехи со светоотражателями, наличие поста с пожарным и спасательным оборудованием, со средствами связи, шлагбаумы. Допущенная ледовая переправа отвечает всем требованиям обеспечения безопасности людей на водных объектах.На сегодняшний день в Хабаровском крае открыто 16 ледовых переправ: Аяно-Майский район - 1, Верхнебуреинский район - 1, Охотский район - 4, Хабаровский район - 2, городской округ Хабаровск - 1, район имени Полины Осипенко - 4, Николаевский район - 2, Амурский район - 1.