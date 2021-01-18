В минувшие выходные в край поступила самая большая партия вакцины от коронавируса - 21600 доз. По прибытию вакцину доставили на лекарственный склад «Краевой клинической больницы №1 имени Сергеева». Вакцина транспортировалась и содержится с соблюдением всех необходимых мер хранения.Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщает, что на данный момент вакцину ставят в 26 медицинских учреждениях края. В дальнейшем список больниц будет расти.- С получением этой партии регион готов начать массовую вакцинацию населения, - заявил Юрий Бойченко, и.о. министра здравоохранения края.На сегодняшний день в Хабаровский край поступило около 27 тысяч доз вакцины от коронавируса, более 3200 человек уже прошли вакцинацию. Поставки вакцины в Хабаровский край продолжатся.