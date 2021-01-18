В Красноярске с 15 января проходит Первенство России по сноуборд-кроссу, параллельному слалому-гиганту и параллельному слалому. Магаданские спортсменки уже показали впечатляющие результаты. Так, среди девушек 13-14 лет Дарья Черкасова выполнила программу кандидата мастера спорта и завоевала серебряную медаль. В возрастной категории 15-19 лет Магадан также оказался среди победителей. Анна Симакова и Маргарита Демина стали обладателями серебряной и бронзовой медалей. Об этом рассказала пресс-служба мэрии города Магадана.Соревнования продолжатся до 22 января. Сегодня состоятся заезды в параллельном слаломе-гиганте среди юношей и девушек 13-14 лет; 19 января - параллельный слалом для юношей и девушек 13-14 лет; 20 января - параллельный слалом-гигант для юниоров и юниорок 15-19 лет; 21 января - параллельный слалом для юниоров и юниорок 15-19 лет.