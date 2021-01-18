Россельхозбанк продолжает поддерживать агросферу. За прошлый год банк выдал аграриям более 260 миллиардов рублей. Небольшие фермерские хозяйства получили кредиты по льготной ставке 5% на сумму 92 миллиарда.- 2020 год стал жёстким испытанием для всей российской экономики, и одной из своих стратегических задач банк видел своевременную поддержку профильного бизнес-сегмента – аграриев. Особенное внимание мы уделяли фермерам, финансирование которых было значительно увеличено, - говорит Ирина Жачкина, заместитель председателя правления Россельхозбанка.Помимо оформления льготных кредитов согласно Постановлению Правительства РФ №1528, банк также выдал 15 миллиардов рублей льготных кредитных средств согласно Постановлению Правительства РФ №1764. 3 миллиарда рублей на «антиковидную» поддержку предпринимательства и сохранение занятости в пострадавших отраслях, использовав выделенный государством лимит на 100%. Свыше 1 миллиарда рублей выдано членам Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России на льготных условиях. И более 300 миллионов рублей получили начинающие фермеры, члены семейных ферм и сельхозкооперативов.Поддержка позволила россиянам из разных регионов, несмотря на связанные с пандемией ограничения, не только продолжать и развивать свою деятельность в интересах общества, но и становиться фермерами. Например, в Свердловской области банк выдал 45 миллионов рублей по Постановлению 1528 ООО «Новый путь», которые пошли на строительство коровника почти на 200 мест. А в Башкортостане 900 тысяч рублей средств банка позволили победителю конкурса «Агростартап-2020» Гафуану Шайхутдинову создать фермерское хозяйство с нуля: приобрести нетелей абердин-ангусской породы, трактор, пресс-подборщик и другое оборудование.В 2020 году к классическим финансовым формам добавились новые - уникальная цифровая экосистема для аграриев «Своё Фермерство» и общероссийский образовательный проект «Школа фермера».«Своё Фермерство» - это система цифровых сервисов, например, телеветеринарии, мониторинга полей, порталов для подбора персонала и покупки семян. Отдельным ответвлением экосистемы выступает B2C-маркетплейс «Своё Родное», на котором фермеры могут без посредников продавать свою продукцию и предлагать услуги агротуризма.В Новосибирской области одним из первых платформой стал пользоваться фермер Иван Харченко, в ноябре ставший победителем регионального этапа национальной премии «Бизнес Успех» в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект».- Платформа показалась мне очень перспективным и нужным проектом. Зачастую многим фермерам сложно найти клиентов, здесь же все достаточно просто, можно рассказать о своих услугах, представить условия и найти новых гостей, – говорит Иван Харченко.Проект «Школа фермера» был запущен в сентябре в Ставропольском крае, Башкортостане, Московской и Новосибирской областях. В 2021 году благодаря онлайн-формату обучения проект расширит территорию.