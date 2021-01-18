По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области, в населенных пунктах области проходят профилактические рейды. Частный сектор чаще всего страдает от пожаров в холодное время года, поэтому здесь жителям напомнили о правилах безопасности в зимний период.– Есть такая поговорка — скупой платит дважды. Но в случае с пожарной безопасностью речь идет совсем не о деньгах, а о жизни и здоровье граждан. Не стоит экономить на ремонте отопительных печей и электрообогревателях, а своевременно заменённая электрическая проводка в доме станет гарантом безопасности проживающих в нём граждан, - говорит Яков Дубовцев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Облученскому району Главного управления МЧС России по региону.Рейды проходят скрупулезно и ответственно. Ведутся индивидуальные беседы с жителями, раздаются памятки по пожарной безопасности.