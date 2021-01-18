В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году на строительство и реконструкцию спортивных объектов, поставку спортивного оборудования будет направлено порядка 445 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. Помимо продолжения поставок оборудования для ГТО в районы края, в населенных пунктах появятся спортивные площадки, спортивные школы получат финансовую поддержку. Завершится строительство спорткомплекса в Вяземком районе и теннисных кортов в Нанайском районе.Особое внимание будет уделено реконструкции стадиона «Авангард» в городе Юности. Откроется стадион предположительно в 2023 году. Отремонтируют подтрибунные помещения, раздевалки, легкоатлетический манеж. Заменят системы отопления, водопровода и вентиляции. Поставят новые окна и двери, обновят фасад. На трибунах стадиона появятся специальные места для маломобильных граждан. На футбольное поле уложат искусственный газон, появится новое табло и современное освещение.