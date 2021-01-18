В прошлом году мэрия Москвы приняла решение о выделении Хабаровску двух десятков троллейбусов третьего поколения модели АКСМ-321, выпущенных на заводе «Белкоммунмаш» из высокопрочной оцинкованной стали. Кто будет заниматься доставкой подарка в краевую столицу – решит аукцион, который пройдет на следующей неделе. Прием заявок участников уже начался, и продлится он до 25 января. А 27 января определится победитель. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Хабаровска.- Думаем, что между автотранспортными предприятиями развернется серьезная конкурентная борьба: желающих много, максимальная начальная цена муниципального контракта – 20,8 миллиона рублей, это свыше миллиона рублей за перевозку каждого из троллейбусов, - сообщила Елена Кашеварова, начальник отдела городского профильного управления.Прошлой осенью Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, посодействовал возможности передачи Хабаровску 10-15 трамваев, в результате для Хабаровска уже зарезервировано 9 трамваев, предложение поддержал мэр Москвы. Так, в марте комиссия специалистов из Хабаровска поедет на оценку технического состояния трамваев, и в краевую столицу их смогут доставить к концу третьего квартала 2021 года.