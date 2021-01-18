Жители Хабаровского края лучше всех на Дальнем Востоке соблюдают трудовое законодательство, права работников в области оплаты и охраны труда, добросовестно оформляют трудовые отношения, об этом говорит рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню соблюдения трудового законодательства в 2019 году, составленный министерством труда и социальной защиты РФ.Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщила, что одним из главных критериев оценки для рейтинга стал уровень производственного травматизма. По этому направлению в регионе выстроена четкая работа по обучению специалистов по охране труда и внедрению современных решений. Ближе всех с Дальнего Востока в рейтинге оказалась Еврейская автономная область. Она на 35 месте.- В крае работает 33 центра по обучению специалистов по охране труда. Такие курсы в прошлом году прошли около 17 тысяч специалистов, - отмечает Наталья Мартыненко, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства края.