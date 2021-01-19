В Хабаровском крае 19 января обстановка спокойная. Никаких опасных метеорологических явлений не предвидится. Об этом сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС».В Хабаровске - преимущественно без осадков, днем от -21 до -19, ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с.Юг края ожидает небольшой снег. Температура воздуха днем от -21 до -16, ветер западный, юго-западный 8-13 м/с.В центре региона - местами небольшой снег, температура днем от -30 до -13, ветер западный 2-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.На севере края осадков не ожидается. Днем от -25 до -15, ветер западный, северо-западный 4-14 м/с, на побережье местами порывы 16-21 м/с.Солнечная активность очень низкая. На реках края ледостав. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.Сегодня 19 января - рабочий день. В крае продолжает действовать масочный режим. Соблюдение социальной дистанции также является неотъемлемой мерой защиты от коронавируса.