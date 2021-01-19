По данным областного минздрава, обстановка в ЕАО по COVID-19 на 19 января следующая:Число заболевших за время пандемии - 4004 человека. Справились с инфекцией 3526 человек, 94 летальных исхода.47 человек увезены в два инфекционных госпиталя области, 337 человек лечатся амбулаторно.В декабре коечный фонд в ЕАО для больных с COVID-19 был увеличен до 318 коек, из которых в настоящее время занято 58 штук.Дома на карантине сидят 139 человек.За минувшие сутки проведено 178 тестов на коронавирус.В области 241 пациент находится на лечении с пневмонией. Из них 10 детей. Госпитализировано 105 человек, из них четыре ребенка старше одного года. На искусственной вентиляции легких находится один человек.