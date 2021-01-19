На аппаратном совещании в краевом правительстве вчера обсудили мониторинг цен на некоторые продукты. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.По поручению Михаила Дегтярева, врио губернатора Хабаровского края, в регионе ведется мониторинг цен на продукты, лекарства и горюче-смазочные материалы. Продукты питания - 47 позиций из 67 в перечне мониторинга.Мария Авилова, первый заместитель председателя правительства региона, отметила, что розничные торговые сети работают по федеральному и региональному соглашению. Первое касается сахара и подсолнечного масла. К соглашению подключились семь сетей и 15 хозяйствующих субъектов в крае. Региональное соглашение касается минимальной торговой надбавки на социально значимые продукты. Здесь 10 региональных торговых сетей и 30 иных хозяйствующих субъектов по районам.- В целом соглашения по минимальным ценам соблюдаются, но мы видим рост по некоторым позициям, - отметил Михаил Дегтярев.Правительство края опирается на информацию Минпромторга России и на данные с выездов специалистов в магазины. Мониторят магазины еженедельно, смотрят на три минимальные и три максимальные ценовые позиции по выбранному продукту. Средняя цена определяется как среднеарифметическая.- Такой анализ показывает, что основной рост цен приходится на подсолнечное масло, сахар-песок, хлеб и хлебобулочные изделия. При этом по пшеничной муке и ржаному хлебу увеличения нет, - говорит Мария Авилова.Спикер отметила, что производителям хлеба компенсируют затраты - по два рубля за килограмм продукции. Предполагается, что Хабаровский край на эти цели получит 12 миллионов рублей.По соглашениям масло может стоить не больше 110 рублей за литр, а сахар-песок - 46 рублей за килограмм. Однако, учитывая логистические затраты, для Хабаровского края цена на масло установлена в 121 рубль, а на сахар-песок - 60 рублей.Напомним, региональное соглашение подразумевает не конкретную цену на продукт, а именно минимальный уровень надбавки - от 5% до 10% к цене поставщика. Магазин или сеть определяет от семи до 20 позиций, которые берут такое обязательство.Михаил Дегтярев подытожил рассмотрение этого вопроса предложением организовать мониторинг уровня запасов в наших торговых сетях, и при наличии проблем оперативно сообщать в Минпромторг и ФАС России.