Вчера на аппаратном совещании правительства участники обсудили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе, пожары, в том числе на Белорусской улице, и обстановку на объектах жизнеобеспечения. Об этом проинформировали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.Что касается пандемии, Евгений Никонов, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам, сказал, что в среднем в сутки в крае выявляется около 300 случаев заболевания. Однако не может не радовать, что число выздоровевших всегда превышает число заболевших. 45% больных лечится в стационаре, остальные дома. Коечный фонд в регионе загружен на 60%, поэтому принято решение постепенно его сокращать. 225 коек уже вернулись в плановую помощь, на этой неделе то же произойдет еще с 200.Анатолий Литвинчук, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ, рассказал об обстановке на объектах жизнеобеспечения за минувшую неделю. Отдельно обсудили пожар на улице Белорусской- Анализируем все происшествия, не только это. С начала года уже 13 смертей в результате пожаров. Всегда в рамках профилактической работы больше внимания уделяли маломобильным группам населения - инвалидам, старикам, также одиноко проживающим гражданам и многодетным семьям. Однако гибнут люди не только из каких-то особых категорий. Сейчас приняли решение максимально активизировать работу по разъяснению - как не допустить пожара и как себя вести, если он все-таки начался, - рассказал Анатолий Литвинчук.По поручению Михаила Дегтярева, врио губернатора Хабаровского края, родным погибших в том страшном пожаре оказана материальная помощь. Краевому министерству социальной защиты населения поручено проработать вопрос дополнительной поддержки из резервного фонда для этого и подобных ему случаев.