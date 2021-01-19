По информации ГИБДД Хабаровска, вчера в краевой столице произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.Утром на улице Воронежской Lada Kalina не уступила дорогу машине Toyota Prius при перестроении, и машины столкнулись. В результате пострадал один человек, он лечится амбулаторно.Больше аварий с пострадавшими за вчерашний день не зарегистрировано. Однако за минувшие сутки зафиксировано 184 нарушения правил дорожного движения. Из них больше всего нарушений касаются отношений водителей и пешеходов. Последним не уступили дорогу для перехода 21 раз.Госавтоинспекторы поймали за 18 января девять водителей, которые пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Не пристегнулись вчера 13 нарушителей, а неправильно перевозил ребенка один водитель. Пешеходы пошли по дороге в «самоволку» 10 раз. На «красный» проехало четыре автомобиля.