По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города Хабаровска, утром из-за повреждения на тепловых сетях отключили горячую воду в 10 домах города. Адреса отключения: Матвеевское шоссе, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, Кочнева, 1А, 6, и Данчука, 2.Диспетчер сообщила, что в данный момент устраняют причину отключения, ведутся работы, без воды пока лишь шесть домов, в четырех уже запущено водоснабжение.Вчера на дорогах Хабаровска работало 56 единиц техники. В ночь на дорогу выехало 20 машин. Всего высыпано 606,2 тонны песчано-соляной смеси и реагента. Вывезли 255 кубов снега.Общественный транспорт. Сегодня в городе работает 31 трамвай, 17 троллейбусов и 515 автобусов.