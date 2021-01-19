Министерство культуры Хабаровского края напоминает жителям и гостям региона о том, что наш край может стать местом проведения всероссийского блог-тура «Россия – страна возможностей», для этого нужно проголосовать за регион в социальной сети.Блог-тур – это мероприятия, которые повышают привлекательность региона для туристов, популяризируют исторические, архитектурные, природные памятники. Привлекают гостей. Голосование проходит в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Россия – страна возможностей».По информации министерства культуры Хабаровского края, в Блог-туре примут участие российские звезды, которые были победителями и наставниками в проекте «ТопБЛОГ».