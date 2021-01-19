В Хабаровском крае отмечают значимый и великий для христиан праздник - Крещение Господне.Со светлым праздником православных жителей региона поздравил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.- Традиции Богоявления связаны с твердостью духовных скреп, искренностью Веры. Это черты присущие российскому народу, делающие его сплоченным и основательным. Я поздравляю христиан с этим днем. Желаю покоя в душе и чистоты помыслов, благополучия и семейного счастья, Веры, надежды и любви! – сказал Михаил Дегтярев.В Хабаровском крае открыты традиционные купели на реках. Однако медицинские работники и священнослужители напоминают жителям региона об опасности распространения коронавирусной инфекции и призывают поберечь себя и свое здоровье, и по возможности отказаться в этом году от погружения в прорубь.