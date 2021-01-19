По информации следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, двум сотрудникам «Судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» предъявлено обвинение во взяточничестве. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Как сообщает следственный комитет, госслужащие между собой сговорились и запросили у коммерсанта 900 тысяч рублей за то, что «примут» объект и подпишут соответствующий акт. О готовящемся преступлении узнали правоохранительные органы и «взяли с поличным» гсотрудников государственного учреждения в момент приема ими денег. Уголовное дело было возбуждено, расследование на данный момент продолжается. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от семи до 12 лет и выплата штрафа в размере до шестидесятикратной суммы взятки.