В пресс-службе администрации города сообщают о ходе проверки информации про сброс отходов в речку Красную. Жители Индустриального района обратились в социальных сетях к властям города и сообщили, что Красная речка зимой не замерзает, выглядит грязной и источает зловоние. Горожане предполагают, что в водоем сливают и сбрасывают отходы.- Вопрос находится на контроле в комитете по управлению Индустриальным районом. Специалисты выедут к речке и обследуют ее, - сказал Кирилл Стоякин, начальник отдела благоустройства комитета.Ирина Дубянская, начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов, призвала жителей подтверждать факт сбросов с помощью предоставления точных координат или фотографий нарушения. Это необходимо для инициирования проверки. Спикер пояснила, что грязной река может быть из-за мусора, а запах может появиться из-за застоя воды.