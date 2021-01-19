В Хабаровском крае 20 января стартует конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Поучаствовать могут организации, которые осуществляют определенные виды деятельности и не находятся на стадиях реорганизации, ликвидации или банкротства. На проекты будет выделено больше 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.Размер субсидии зависит от опыта организации и составляет от 200 до 700 тысяч рублей. При этом организации добавляют на реализацию проекта 15% собственных средств.Конкурс проходит с 2013 года. В 2020 году «Милосердие» реализовало проект «Рука помощи». Тогда 58 человек восстановили документы и нашли работу. Воплотился и проект «Мы память бережно храним» Хуторского казачьего общества Хутор «Лермонтовский». К 75-летию Великой Победы его организаторы сделали краеведческий альбом о ветеранах села Лермонтовка. В проекте участвовали и школьники. Тогда создали 200 альбомов.В этом году от организаций ждут новых проектов, направленных на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов, межнациональное сотрудничество, благотворительную и волонтерскую деятельности, и другие направления.Заявки на участие принимаются до 10 февраля. Подробная информация на сайте главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края.