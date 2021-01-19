Новая дорога через водоем открылась в районе села Нелькан. Протяженность ее всего 200 метров. Переправа пролегла по реке Мая в Аяно-Майском районе.Дорогу, как положено, освидетельствовали и открыли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.- Замеры толщины льда показали, что он здесь достигает значений 108 сантиметров. Трещин и опасных участков на водоеме нет. Поэтому грузоподъемность переправы определена до 40 тонн, - пояснил Сергей Амосов, старший государственный инспектор отделения по Аяно-Майскому району Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.На ледовой переправе имеются все необходимые дорожные знаки, вехи со светоотражателями, пост с пожарным и спасательным оборудованием, средствами связи, установлены шлагбаумы.Так, теперь на территории региона открыто 17 дорог.