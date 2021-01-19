Заявления на участие в едином государственном экзамене в 2021 году необходимо подать до первого февраля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на минобрнауки региона. Если подать заявление в срок не удалось, то позднее подать его можно лишь при наличии уважительной причины, подтвержденной документально.Министерство образования и науки края напоминает, что результаты экзамена действуют четыре года. Выпускники 2021 года отдают заявление в письменном виде в свои учебные заведения, выпускники прошлых лет - в места регистрации на сдачу экзаменов.В заявлении выпускнику нужно указать, какие предметы он хочет сдавать. В министерстве образования и науки Хабаровского края сообщили, что в связи с пандемией базовую математику в этом году сдавать не будут. Тем, кто не будет поступать в вуз, нужно сдать только русский язык и математику. Для остальных ЕГЭ по русскому языку будет обязателен, как и выбранные предметы.