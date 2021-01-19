В обстоятельствах смерти пенсионерки в доме-интернате для престарелых и инвалидов разбирается региональный следком. Напомним, что 19 января в учреждении погибла 76-летняя женщина. Постоялица фактически заживо сгорела.Пенсионерка лежала в кровати, когда под ней загорелся нагревательный матрац. Огонь фактически полностью охватил женщину. Объятая пламенем постоялица учреждения выбежала в коридор, где ее потушили из огнетушителя. С ожогами 90 процентов тела пенсионерку доставили в больницу. Женщина скончалась в реанимации.- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В рамках расследования будут установлены не только все обстоятельства произошедшего, но также причины и условия, способствовавшие совершению преступления, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.В доме-интернате работает следственно-оперативная группа, изымаются предметы, вещи и документы, имеющие значение для дела. Также следователи допрашивают сотрудников и постояльцев учреждения.Расследование продолжается. Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии. Свою проверку также организовала прокуратура региона.ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:Пенсионерка получила ожоги 90 процентов тела в комсомольском интернате для престарелыхПод женщиной вспыхнул матрац, она выбежала в коридор, объятая пламенем (подробнее)