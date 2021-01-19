Новогодний розыгрыш «Русского лото» сделал миллионерами двоих хабаровчан, еще четыре человека - из Хабаровска, Бикина, Советской Гавани и района имени Лазо - выиграли по 706 тысяч рублей. Примечательно, что все они купили лотерейные билеты в отделениях Почты России.- Всего за 2020 год в отделениях Почты России было приобретено более 82 миллионов лотерейных билетов. Выигрышными из них оказались 34 миллиона лотерейных билетов, - сообщили в пресс-службе компании. - Общая сумма выплаченных выигрышей по лотереям, купленным на Почте России в 2020 году, составила более пяти миллиардов рублей.Напомним, что с 2014 года в России проводятся только государственные лотереи. Такое решение было принято правительством страны, чтобы сделать лотерейный рынок максимально прозрачным и честным. Средства от проведения лотерей направляются на развитие физкультуры и спорта. Кстати, лотереи не относятся к азартным играм, а считаются формой проведения досуга.