По информации Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, мужчина, совершивший преступление девять лет назад, признан виновным.В следкоме сообщают, что в 2011 году, 2 мая в поселке Дормидонтовка Вяземского района двое мужчин поссорились, и один из них дважды ударил ножом в живот другого. В итоге потерпевший скончался, а виновник скрылся.В марте прошлого года мужчину удалось найти в Москве. Его привезли в Хабаровский край для суда. Мужчину посадят на 10 лет в колонию строгого режима по решению суда.