В краевом правительстве состоялось заседание штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и Хабаровского края. Среди обсуждаемых вопросов прозвучали крещенские купания в прорубях на реках края. О том, сколько купелей открыто, и как проходит обряд с точки зрения безопасности, рассказал Андрей Прокопенко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.- По состоянию на 15 января было заявлено 13 мест для проведения купаний. 18 января список был скорректирован, осталось семь заявленных мест для купания. Подтвердили участие в итоге город Комсомольск-на-Амуре, город Хабаровск. Нанайский район и Николаевск-на-Амуре заявили по одному месту для купания, район имени Полины Осипенко, Бикинский и Хабаровский районы также подтвердили участие в организации купаний по одному месту, - сообщил Андрей Прокопенко.Всего в крае организовано 10 купелей. Из них в краевой столице - четыре штуки. Окунуться в прорубь захотели около семи тысяч человек, в прошлом году участников было 17 тысяч.Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасность людей на водных акваториях. Всего на местах работают 59 сотрудников и 28 единиц техники.Жителям края еще раз напомнили о том, что купания в январские морозы в проруби не являются частью таинства Крещения и могут повлечь ухудшение состояния здоровья в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации. Граждан призывают поберечь здоровье и отказаться от посещения купелей в этом году.